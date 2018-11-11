В Историческом музее открылась выставка «Николай II. Семья и престол»

Москва, , 19:58 — REGNUM В Историческом музее в Москве открылась выставка «Николай II. Семья и престол». Она приурочена к 150-летию со дня рождения и 100-летию гибели последнего российского императора. Устроители чрезвычайно гордятся тем, что впервые широкой публике представлен большой парадный портрет Николая II, написанный Львом Бакстом в 1895 году.

Основу экспозиции составляют фотографии русского царя и его близких, а также мемориальные вещи. Сама выставка поделена три раздела: семейный, официальный и мемориальный. В первом представлено около 300 снимков с 1870-х годов до середины 1910-х. Они сделана ведущими отечественными и иностранными фотографами — К. Буллой, С. Левицкими, Ф. Орловым и другими. Здесь также выставлены письма императора.

Второй посвящен исключительно русского царя, той атмосфере любви и дружба, которая в ней царила.

Официальный разделе представляет главу государства: фотографии во время встреч Николая II с главами иностранных государств, торжеств по различным юбилейным датам, открытий грандиозных памятников и освящения храмов, проведения полковых праздников и парадов, а также в годы Первой мировой войны.

Завершает экспозицию зал с семью стелами с фотографическими портретами императора Николая II и членов его семьи, расстрелянных в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.