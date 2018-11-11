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В Дубае завершился международный фестиваль PaRUS

Культура

Фестиваль PaRus, несмотря на небольшую свою историю, уже считается настоящим островком российской музыки за границей, что дает ему все шансы на превращение в главное музыкальное событие за пределами России

В Дубае завершился международный фестиваль PaRUS
Сальвадор Дали. Музыка. Красный оркестр

Дубай, ОАЭ, 11 ноября 2018, 12:28 — REGNUM  В Дубае завершился второй международный фестиваль российской поп и рок музыки PaRUS, сообщает 11 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Мероприятие стартовала 1 ноября, в нем приняли участие известные артисты российской эстрады, в их числе Григорий Лепс, Полина Гагарина, Юрий Шевчук, Жасмин и многие другие.

«В течение трех дней 1, 2 и 3 ноября на берегу Персидского Залива звучали хиты именитых российских исполнителей», — отмечают организаторы фестиваля.

Фестиваль PaRus, несмотря на небольшую свою историю, уже считается настоящим островком российской музыки за границей, что дает ему все шансы на превращение в главное музыкальное событие за пределами России.

Напомним, международный музыкальный фестиваль PaRUS является амбициозным проектом, целью которого является налаживание культурного диалога с другими странами и культурами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Дубае пройдет масштабный музыкальный фестиваль PaRus-2018

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