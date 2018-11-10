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В конце ноября в Москве пройдет фестиваль «Другое пространство»

Культура

Форум начнется 28 ноября и будет проходить в течение пяти дней

Москва, 10 ноября 2018, 21:46 — REGNUM  В Московской филармонии состоится VI международный фестиваль «Другое пространство», сообщает 10 ноября «Вечерняя Москва».

Форум начнется 28 ноября и будет проходить в течение пяти дней. Возглавляет мероприятие дирижер Владимир Юровский.

Во время открытия фестиваля зрители смогут услышать новые произведения современных российских композиторов, в частности Виктора Екимовского, Антона Сафронова и Бориса Филановского.

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