В конце ноября в Москве пройдет фестиваль «Другое пространство»

Москва, , 21:46 — REGNUM В Московской филармонии состоится VI международный фестиваль «Другое пространство», сообщает 10 ноября «Вечерняя Москва».

Форум начнется 28 ноября и будет проходить в течение пяти дней. Возглавляет мероприятие дирижер Владимир Юровский.

Во время открытия фестиваля зрители смогут услышать новые произведения современных российских композиторов, в частности Виктора Екимовского, Антона Сафронова и Бориса Филановского.

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