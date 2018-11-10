В Ташкенте проходит выставка Веры Землянской «Планета Земля. Моя и Ваша»

Ташкент, , 19:11 — REGNUM В ташкентском Доме фотографии открылась выставка фотохудожницы и путешественницы Веры Землянской. Она «рассказывает» о самых труднодоступных местах на Земле. Сегодня завзятая путешественница живет в Москве, но судьба крепко связала ее с Узбекистаном — многие годы она трудилась специалистом по сооружению и наладке крупных электростанций в республике. Более того, в это время она много внимания уделяла вопросам образования, была депутатом одного из районов Ташкента.

Но Веру Землянскую нельзя отнести к простым путешественникам, это настоящий и вдумчивый исследователь редких территорий и удивительных племен. Но больше всего она ценит в этих тяжелых поездках интересные знакомства. Многие их них оказываются глубоко знающими гидами, кто-то представителем несет культуру и традиции целых народов. На открытии выставки Землянская вспоминала: «Мне довелось познакомиться с замечательными гидами по Латинской Америке, Марокко, Эфиопии, Бирме и странах, находящихся в Тибете и Гималаях — Бутане, Непале и Индии. Мне посчастливилось попасть на удивительные праздники и церемонии и отснять их. В Бутане даже познакомилась и подружилась с потомком самого Гуру Римпоче, принесшего буддизм на Тибет».

Одно из самых ярких воспоминаний — встреча с хранителем Ковчега Завета, которого видели всего несколько человек на Земле! Или знакомство с профессором и суфием Фида Хасснайном, посвятившем шестьдесят лет изучению неизвестных страниц жизни Иисуса Христа, особенно в период жизни пророка с 12 до 28 лет, о котором умалчивает официальная церковь.

Недавно Вера проехала около трех тысяч километров по очень тяжелым, а по ее словам даже страшным дорогам западных Гималаев и малого Тибета, где посетила три труднодоступных долины: Спити, Нубру и Занскар, которые по причине климатических условий открыты всего лишь два-три месяца в году. Результатом этой поездки стала персональная выставка под названием: «Гималаи, любовь моя!», прошедшая с успехом в Липецке.

Вера начала серьезно заниматься фотографией в достаточно зрелом возрасте, когда багаж накопленных знаний о мире четко сформулировал понятие красоты в ее понимании, в это, в основном, пейзажи и портреты, которые удостаиваются наград на выставках и биеннале.

После выставок, автор часто дарит свои работы: во Владивостоке выставка из 150 работ была передана морякам тихоокеанского флота; Ташкентская выставка «Мир в ладонях» (2010 год) уехала в онкологическую больницу города Карши и детский дом им. Хлебушкиной в Ташкенте; около ста работ находятся в детских учреждениях Дагестана и Карачаево-Черкессии.В ближайших планах фотохудожника проведение выставки в МИД России «Маски и лица Африки», которая несколько дополненная затем будет демонстрироваться в МГИМО и Музее Востока в Москве. Нынешнее ташкентское фотобиеннале организовано Академией художеств Узбекистана совместно с посольством Российской Федерации и Российским Центром науки и культуры в республике.