Европейская киноакадемия выберет фильм года

Брюссель, , 19:02 — REGNUM Стали известны названия кинокартин, которые поборются за звание лучшего фильма года по версии Европейской киноакадемии, сообщает 10 ноября News.ru.

В числе лучших фильмов значатся такие картины как шведско-датский фильм в жанре фэнтези «На границе миров». Польша представлена драмой «Холодная война», итальяно-французский дуэт создал фильм «Догмэн», Бельгия и Нидерланды привезли на конкурс картину «Девочка».

Пятым фильмом станет драма совместного производства сразу четырех стран: Италия, Франция, Германии и Швейцарии «Счастливый Лазарь».

Лучший фильм будет назван после совещания жюри, состоящего из 3 тыс. 500 членов Европейской киноакадемии. Результаты станут известны 15 декабря 2018 года.

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