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В Москве проходит гастрономический фестиваль «Италия vs Франция»

Культура

В результате батла должна победить хорошая кулинария

В Москве проходит гастрономический фестиваль «Италия vs Франция»
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Пицца

Москва, 10 ноября 2018, 12:40 — REGNUM  10 и 11 ноября в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» на проспекте Мира в Москве будут проходить гастрономический фестиваль «Италия vs Франция». Посетители должны сами определить победителя кулинарного батла, видимо, исходя из собственных вкусовых пристрастий и наличия купленной продукции той или иной страны. На дегустациях можно будет сравнить багет и чиабатту, потофё и пицца, каберне совиньон и пино гриджио, и конечно, многочисленные марки сыров.

В фестивале примет участие французский шеф-повар Мишель Луи Ленц, обладатель престижной звезды Мишлен. Поклонники изысканных вин смогут получить консультации у профессиональных сомелье.

В программе такие интересные и вкусные мероприятия, как мастер-класс по приготовлению итальянской лепешки «фокачча», лекции-дегустации «Италия и Франция на сырной тарелке», «Сорта винограда Италии и Франции», мастер-класс по приготовлению буйабес — традиционного блюда марсельских моряков и многие другие…

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Культурная хроника
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