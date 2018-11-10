В Москве проходит гастрономический фестиваль «Италия vs Франция»

Москва, , 12:40 — REGNUM 10 и 11 ноября в торгово-развлекательном центре «Золотой Вавилон» на проспекте Мира в Москве будут проходить гастрономический фестиваль «Италия vs Франция». Посетители должны сами определить победителя кулинарного батла, видимо, исходя из собственных вкусовых пристрастий и наличия купленной продукции той или иной страны. На дегустациях можно будет сравнить багет и чиабатту, потофё и пицца, каберне совиньон и пино гриджио, и конечно, многочисленные марки сыров.

В фестивале примет участие французский шеф-повар Мишель Луи Ленц, обладатель престижной звезды Мишлен. Поклонники изысканных вин смогут получить консультации у профессиональных сомелье.

В программе такие интересные и вкусные мероприятия, как мастер-класс по приготовлению итальянской лепешки «фокачча», лекции-дегустации «Италия и Франция на сырной тарелке», «Сорта винограда Италии и Франции», мастер-класс по приготовлению буйабес — традиционного блюда марсельских моряков и многие другие…