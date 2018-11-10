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Путин посетит реконструированный Дом-музей Тургенева

Культура

В России проходит празднование 200-летия Тургенева

Путин посетит реконструированный Дом-музей Тургенева
Shakko
Дом-музей И. С. Тургенева на Остоженке, Москва

Москва, 10 ноября 2018, 02:18 — REGNUM  Посещение открывающегося после реконструкции Дома-музея И.С. Тургенева в Москве российским президентом Владимиром Путиным состоится 10 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

«10 ноября Владимир Путин примет участие в церемонии открытия первого в Москве памятника И.С.Тургеневу, а также посетит открывающийся после реконструкции Дом-музей И.С. Тургенева на Остоженке», — сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что эти мероприятия приурочены к 200-летию со дня рождения Тургенева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия празднует 200-летие со дня рождения Тургенева. Великий русский писатель родился 9 ноября 1818 года в Орле.

В стране к этому празднику приурочено 42 мероприятия федерального уровня: спектакли, выставки, концерты, лекции и научные конференции. Центром празднования станет Орловская область.

Читайте ранее в этом сюжете: В России проходит празднование 200-летия писателя Ивана Тургенева

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Культурная хроника
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