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Российский документальный фильм попал в список номинантов на «Оскар»

Культура

В номинации «Лучший полнометражный документальный фильм»

Российский документальный фильм попал в список номинантов на «Оскар»
Иллюстрация: Kinopoisk.ru
Постер фильма Дмитрия Калашникова «Дорога»

Москва, 10 ноября 2018, 01:54 — REGNUM  Российский документальный фильм «Дорога» режиссера Дмитрия Калашникова попал в лонг-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший полнометражный документальный фильм», сообщает официальный сайт Американской академии киноискусств.

Сообщается, российский документальный фильм был создан на основе видеороликов, записанных на видеорегистраторы автомобилей, путешествующих по российским дорогам. Отмечается, что шорт-лист номинантов на «Оскар» будет составлен 17 декабря, а 22 января уже станет известна пятерка претендентов на приз.

Как сообщало ИА REGNUM, российский оскаровский комитет выдвинул фильм Константина Хабенского «Собибор» на соискание премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Комитет выбрал фильм Хабенского большинством голосов.

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