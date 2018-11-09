Пореченков выступил против лишения артиста Ефремова звания

Москва, , 14:03 — REGNUM Высказывания артиста Михаила Ефремова не должны быть причиной лишения его звания заслуженного артиста России. Об этом в эфире радиостанции «НСН» заявил заслуженный артист РФ Михаил Пореченков.

По его словам, звания даются актерам за творческие достижения, а не за высказывания.

«Мне кажется, что в творчестве он достиг больших высот», — подчеркнул Пореченков.

Также артист добавил, что знает Ефремова лишь с хорошей стороны — как прекрасного актера.

Как сообщало ИА REGNUM, артист Михаил Ефремов в эфире украинского радио заявил, что все, что сейчас происходит в России, — это «имперский морок и фантомные боли». Заявление Ефремова вызвало резкое осуждение в российском обществе. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Государственной думе Вадим Манукян предложил лишить артиста звания «Заслуженный артист России».

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