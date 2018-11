Вышел клип на саундтрек второй части аниме «Эврика Семь: Хай-Эволюция»

Токио, , 12:52 — REGNUM В сеть выложили клип с музыкальной темой второй части аниме «Эврика Семь: Хай-Эволюция». Песня получила название There is No Ending. Ролик был выложен 8 ноября на YouTube-канале исполнительницы Ruann.

В кинотеатрах Японии премьера картины «Анемони: Эврика Семь: Хай-Эволюция» пройдет в субботу, 10 ноября 2018 года. Впервые в истории франшизы события будут происходить в Токио. В центре повествования находится девушка по имени Анемони, которая семь лет назад потеряла отца, это произошло во время битвы за город. Анемони является членом экспериментального подразделения «Кислота» (Acid), которое сражается с «Эврикой Семь» — врагом человечества, который уничтожил 2,6 млрд людей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во втором фильме трилогии актера Кодзи Цудзитани (он озвучивал Дьюи Новака) сменят на Кейджи Фудзивара, который подарил свой голос Холланду Новаку в оригинальном аниме-сериале 2005 года.

