Террорист Сенцов дистанционно ставит пьесу в Киеве

Киев, , 12:10 — REGNUM Отбывающий в России срок за терроризм украинец Олег Сенцов дистанционно работает над своей пьесой. Об этом в эфире радио Hayat сообщила кинопродюсер Анна Паленчук.

По ее словам, Сенцов написал пьесу «Номера» еще в 2011 году. Руководство проектом, премьера которого должна состояться в конце ноября в Киеве, осужденный гражданин Украины ведет по переписке, часть материалов он передает через своего адвоката. Пьеса написана на русском языке, однако ее постановка на сцене Национального центра Александра Довженко пройдет на украинском языке.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября украинский террорист Олег Сенцов, который отбывает наказание в российской тюрьме, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова.

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