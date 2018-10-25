Украинский террорист получил премию Сахарова

Страсбург, Франция, , 14:05 — REGNUM Украинский террорист Олег Сенцов, который отбывает наказание в российской тюрьме, стал лауреатом премии имени Андрея Сахарова, сообщил 25 октября официальный сайт Европарламента.

Оглашая решение о присуждении премии, президент Европарламента Антонио Таяни отметил, что Сенцов стал «символом борьбы за освобождение политических заключенных, в России и во всем мире».

Напомним, Олег Сенцов был осуждён российским судом на 20 лет тюрьмы за подготовку терактов в Крыму. Несмотря на то, что вина Сенцова подтверждена не только российскими следователями, но и публично признана его соучастниками, украинская пропаганда продолжает называть Сенцова «политзаключённым».

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Ранее Сенцов прославился «голодовкой», которая длилась 145 дней.

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