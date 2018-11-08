В Екатеринбурге детей выгоняют из ДК «Химмаш» перед Новым годом

Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM Свердловские власти предложили участникам детских творческих коллективов ДК «Химмаш» города Екатеринбурга покинуть здание дома культуры в ближайшее время. Взамен им предложили продолжить работу в двух зданиях по улицам Дагестанская и Инженерная.

«31 октября нам позвонили из министерства культуры региона и попросили всех руководителей кружков собраться на Дагестанской, 1 а — это новый корпус, построенный для ЧМ по футболу, который нам и отдадут. Сказали, что есть некое предписание и ДК со дня на день закроют. Второе помещение находится на Инженерной», — сообщила «Накануне.ru» участница инициативной группы родителей, уточнив, что на обдумывание дали срок до января, после чего не будут предлагать и данных помещений.

Отметим, что в ДК «Химмаш», площадь которого составляет 1500 кв. метров, занимаются несколько детских творческих коллективов и это более тысячи человек. А общая площадь предложенных зданий на улицах Дагестанской и Инженерной составляет порядка 300 кв. метров.

В пресс-службе министерства культуры Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM уточнили, что ДК «Химмаш» не находится в их ведении. Также в министерстве не располагают информацией о каких-либо предписаниях со стороны надзорных ведомств.

В пресс-службе собственника дома культуры компании AVS Group корреспонденту ИА REGNUM ранее сообщали, что на данный момент у них с властями идут переговоры по замене участка, на котором находится ДК «Химмаш».

"На это время мы взяли обязательства не закрывать Дворец культуры при условии, если контролирующие органы не вынесут нам предписание об устранении нарушений или о закрытии, так как здание старое и находится в плачевном состоянии», — сообщили в компании.

Тем не менее творческим коллективам с 20 декабря по 10 января запретили проводить детские новогодние концерты.

Как сообщало ИА REGNUM, участники детских творческих коллективов ДК «Химмаш» города Екатеринбурга опасаются, что вместо реконструкции дома культуры собственник может снести здание, а на его месте начать строительство жилищного комплекса. В связи с этим инициативная группа граждан обратилась с запросами в различные инстанции, а также провела серию массовых мероприятий по защите ДК и отправила в администрацию президента России порядка 5200 подписей граждан.

Также в защиту ДК «Химмаш» выступил участник шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков. Он пояснил, что если здание дома культуры снесут, то более тысячи детей, участвующих в танцевальных, спортивных и художественных кружках, останутся на улице.

Добавим, ранее представители региональных властей заявляли, что ДК «Химмаш» сносить не будут.

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