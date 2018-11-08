Участников культурного форума в Петербурге ждет более 30 киномероприятий

Санкт-Петербург, , 01:49 — REGNUM В программе секции «Кино» на VII Петербургском международном культурном форуме участников и посетителей ожидает более 30 мероприятий, сообщил руководитель секции, российский режиссер Федор Бондарчук на пресс-конференции.

Бондарчук рассказал, что на секции «Кино» основной упор будет сделан на образование. В рамках форума состоится Международный коллоквиум киношкол, в котором примут участие специалисты из Европы и США. Также участие в секции примут шесть иностранных глав продюсерских компаний.

В рамках форума свою программу представит и Госфильмофонд. Он проведет ретроспективу советских фильмов «Советский экран-1968», а также выставку афиш и плакатов из коллекции фонда.