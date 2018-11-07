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Лауреатом Гонкуровской премии стал писатель Николя Матьё

Культура

Премия присуждается по итогам голосования десяти членов Гонкуровской литературной академии, а ее размер составляет символическую сумму в 10 евро

Париж, 7 ноября 2018, 15:38 — REGNUM  Французский писатель Николя Матьё был удостоен наиболее престижной литературной награды Франции — Гонкуровской премии. Трансляцию награждения вел телеканал BFMTV.

Сообщается, что премию, носящую имя французских классиков братьев Гонкуров (Эдмона Луи Антуана и Жюля Альфреда Юо) вручили Матьё за роман «Дети после них» (Leurs enfants après eux). В романе описаны различные жизненные события 14-летнего подростка, в том числе переживание им опыта первой любви.

Следует отметить, что премия присуждается по итогам голосования десяти членов Гонкуровской литературной академии, а ее размер составляет символическую сумму в 10 евро.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября стало известно, что в городе Сорренто на юге Италии открыт памятник советскому писателю Максиму Горькому.

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