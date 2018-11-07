Человеческие страхи и выжженные глаза: новый комикс от российского автора

Санкт-Петербург, , 14:18 — REGNUM На специализированном сервисе для чтения книг Bookmate появился комикс российского писателя Ивана Шеду и художника Кости Миронова. О выходе графической истории «У страха нет глаз» Иван Шеду сообщил в своей официальной группе «ВКонтакте».

Авторы сообщают, что сюжет комикса «У страха нет глаз» разворачивается в провинциальном городе, охваченном паникой. Выяснятся, что жителей города находят с выжженными ранами в глазных впадинах. Следствию предстоит разобраться, кто стоит за загадочными нападениями, и определить, как человеческие страхи влияют на странные отметины. Комикс из 49 бумажных страниц был напечатан издательством «Комикс Паблишер».

Напоминаем, что работа дуэта Ивана Шеду и Кости Миронова стала не единственным российским комиксом, вышедшим этой осенью. В октябре поступил в продажу графический роман Владислава Серова «Виват, «Полтава»!». Сюжет комикса повествует о мальчике по имени Фёдор, которому предстоит стать свидетелем первого спуска линейного корабля «Полтава». Также этой осенью издательство Live Bubbles выпустило книгу Юлии Никитиной «НеобыЧАЙное путешествие». Эта история рассказывают о путешествиях и чайных традициях разных народов мира.

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