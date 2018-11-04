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В Брянской области прошла «Ночь крестьянских искусств»

Культура

Музей «Радогощ» в Погарском районе приготовил для гостей программу на весь день

В Брянской области прошла «Ночь крестьянских искусств»
Иллюстрация: Radohost.ru
Ночь крестьянских искусств

пгт. Погар, Брянская область, 4 ноября 2018, 22:02 — REGNUM  Брянская область в День народного единства, 4 ноября, присоединилась к всероссийской акции «Ночь искусств». В музее Погарского района «Радогощ» в рамках акции пошли ещё дальше и организовали «Ночь крестьянских искусств».

В 11:00 была открыта экспозиция «Сапычевские древности», посвященная истории и быту села Сапычи. В программе «Ночи крестьянских искусств» были также мастер-классы: посетители могли попробовать себя в изготовлении гончарных изделий и резьбе по дереву, а в парке культуры и отдыха клуб любителей живописи «Вдохновение» провёл мастер-класс под названием «Четыре сезона».

Также 4 ноября в музее в 15:00 состоялось открытие выставки работ из лозы «Ива-ивушка моя». В музыкальной гостиной Сола Юрока прошли творческие встречи — с ансамблем народной песни «Звонница» и с лауреатом смотров-конкурсов МВД России из посёлка Белая Берёзка.

В течение дня, с 16:00 и до конца акции, проводились экскурсии по залам музея: «Археология и этнография», «Быт старого Погара», «Зал боевой славы», «Зал знаменитых земляков», «История просвещения, культуры и спорта в районе», «Развитие сельского хозяйства и промышленности в районе в XX веке», «Эпоха социализма. 1917−1991 гг. в Погарском районе», «История бытовой техники XIX—XX веков» и виртуальной выставке о жизни американского импресарио, родившегося в Брянской области, — Сола Юрока.

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Акция «Ночь искусств»
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