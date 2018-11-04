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В Москве в День народного единства даст концерт Эмир Кустурица

Культура

Первыми представление Corps Diplomatique ("Дипломатические корпус") увидели жители Крыма

В Москве в День народного единства даст концерт Эмир Кустурица
Nicola Di Nunzio
Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra

Москва, 4 ноября 2018, 11:53 — REGNUM  4 ноября в Московском международном Доме музыки выступит известный сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица и его рок-группа The No Smoking Orchestra. В День народного единства они представят свой новый диск Corps Diplomatique («Дипломатические корпус»). Также выступление будет приурочено к 20-летию культового фильма самого мастера «Черная кошка, белый кот».

В программе прозвучат характерные для стилистики группы хоровые и рок-н-рольные мотивы, яркие композиции с бешеными плясками и слэм.

Первыми отечественными слушателями новой работы коллектива стали жители Крыма — ее представили сам маэстро на концерте в Ялте. Как неоднократно подчеркивал Кустурица, он является искренним другом России и не боится никаких санкций.

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Культурная хроника
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