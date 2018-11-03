В Калужской области открыли цифровой кинозал в рамках программы Фонда кино

Калуга, , 18:45 — REGNUM В городе Кременки Жуковского района Калужской области торжественно открыли кинотеатр «Рубеж», который был модернизирован при поддержке министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино.

Как сообщили 3 ноября корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве культуры и туризма, по рейтингу регионов, входящих в состав Центрального федерального округа, Калужская область занимает первое место по количеству залов, переоборудование которых проходит в рамках программы Фонда кино. На сегодняшний день в области уже открыто 10 кинозалов.

В рамках церемонии состоялся премьерный показ фильма «Крымский мост. Сделано с любовью» и мультфильма для детей в 3D формате «Смолфут».

По мнению заместителя министра культуры и туризма области Анастасии Оксюты, открытие новых цифровых кинозалов на территории региона направлено на повышение обеспечение доступности отечественных фильмов для населения, развитие инфраструктуры и современных технологий кинопоказа.

Напомним, Фондом кино было организовано пять этапов конкурса по поддержке кинотеатров, выделены средства на модернизацию и оснащение цифровым оборудованием кинозалов. В 2015 и в 2016 годах программа охватывала населенные пункты Российской Федерации с количеством жителей менее 100 тыс. человек. С 2016 года программа охватывает еще и более крупные населенные пункты, а именно с количеством жителей до 500 тыс. человек.

Средства предоставляются на каждый кинозал в размере до 5 млн рублей на безвозвратной основе. Участие в программе субсидирования налагает на площадки ряд обязательств: до конца 2021 года кинотеатры, переоборудованные за счет средств Фонда кино, должны показывать не менее 50% сеансов отечественных фильмов в каждом квартале календарного года и демонстрировать социальную рекламу, предоставленную министерством культуры Российской Федерации и Фондом кино.

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