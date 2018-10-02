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В Костроме появится новый кинозал за 5 млн рублей

Культура

В регионе за три года кинотеатры посетили 95 тысяч костромичей

Кострома, 2 октября 2018, 18:02 — REGNUM  За последние 3 года в Костромской области обновили 10 кинозалов, сообщает областное телевидение «Русь». Общее количество посетивших их людей составило более 95 тысяч человек.

В декабре текущего года в Костроме на базе областного дома народного творчества появится еще один кинотеатр на 180 мест. На данный момент в помещении проводится косметический ремонт, закуплен экран, будут установлены новая звуковая и цифровая техника и новые кресла.

На переоборудование зала будет потрачено почти 5 миллионов рублей из федерального фонда поддержки отечественного кинематографа.

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Кинематограф
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