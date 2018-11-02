На фестивале «Серебряная лира» выступит квартет Turtle Island из США

Санкт-Петербург, , 11:52 — REGNUM 2 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича состоится заключительный концерт IX Международный фестиваль камерного исполнительства «Серебряная лира». На нем впервые в России выступит обладатель двух премий Grammy джазовый струнный квартет Turtle Island из США. Стать партнером в концерте лидер коллектива Дэвид Балакришнан пригласил известного петербургского джазового музыканта Давида Голощекина.

В музыкальном форуме в 2018 году приняли участие ансамбли и исполнители из России, Австрии, Азербайджана, Венгрии, Нидерландов, Сербии и США. Художественный руководитель форума, блестящий российский пианист Борис Березовский считает, что отличительная черта данного фестиваля — «высочайший уровень исполнения ансамблевой музыки». Особенно впечатление на публику произвели выступления

Фортепианного дуэта из Нидерландов — братьев Лукаса и Артура Йуссен, австрийского джазмена Георг Брайншмид и его ансамбля «ZAP», который представил свои версии композиций и Антонио Вивальди, и Фрэнка Заппы.