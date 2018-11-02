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В Музее Победы в Москве открывается выставка «Сохраненные реликвии»

Культура

В экспозиции более 400 экспонатов

Москва, 2 ноября 2018, 11:30 — REGNUM  2 ноября в Музее Победы на Поклонной горе в Москве открывается выставка «Сохраненные реликвии». В экспозиции представлено более 400 экспонатов — личные вещи, предметы быта, фотографии и документы — собранные из архивов разных регионов России. Организаторы выставки на примере судеб отдельных героев войн ХХ века выявляют самые важные вехи в истории страны. Об этом сообщает официальный сайт Министерства культуры РФ.

Посетители увидят самые разные «свидетельства» эпохи — иконы и рукописные книги, мундир участника Русско-японской войны 1904−1905 годов, фотопортрет летчика времен Первой мировой, жалобу на незаконный арест 1938 года и даже вышитые профили Ленина и Сталина.

В этот же день, 2 ноября, состоится вручение Национальной премии за вклад в сохранение и развитие семейного культурно-исторического наследия «Семейная реликвия».

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Культурная хроника
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