«Коэффициент преступности»: продолжение аниме «Психо-паспорт»

Токио, , 15:07 — REGNUM Популярный аниме сериал «Психо-паспорт» (Psycho-Pass) получит полнометражное продолжение в трёх частях. Анимационная студия Production I.G. сообщила даты выхода всех трех фильмов и поделилась первыми подробностями будущих проектов, сообщает Spice.

Первый фильм под названием Case.1: Tsumi to Batsu будет посвящён Симоцуки Мика и Гинодза Нобучика, премьера фильма состоится 25 января 2019 года. Второй фильм будет называться Case.2: First Guardian, он расскажет о Сюгоу Теппее и Масаока Томоми и выйдет 15 февраля 2019 года. Третий фильм под названием Case.3: Onshu no Kanata ni будет о Когами Шинья, его премьера состоится 8 марта 2019 года.

Также стало известно, что официальным саундтреком трилогии станет ремикс музыкального произведения из оригинального сериала — песни abnormalize. Кроме того, каждый фильм получит свой специальный эндинг (песню после окончания фильма) от группы EGOIST.

Напомним, что «Психо-паспорт» — японский аниме-сериал, выпускающийся студией Production I. G и вышедший в эфир 11 октября 2012 года в Японии. Серии лицензированы для вещания на Funimation Entertainment. В ноябре 2012 года вышла первая глава одноименной манги. Действия сериала разворачиваются в 2112 году в полностью автоматизированном мире будущего. В мире сериала существует специальный «коэффициент преступности» — процентная вероятность, с которой человек может совершить преступление. Этот коэффициент записывается в психо-паспорт, позволяющий определить нарушителя до того, как он совершит преступление.

