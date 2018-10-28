Автор фильма о Нуриеве восхищается Санкт-Петербургом

Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Создатель фильма о Рудольфе Нуриеве Рэйф Файнс заявил, что Санкт-Петербург произвел на него наибольшее впечатление среди тех городов, в которых ему доводилось работать, сообщает 28 октября РИА Новости.

«Я испытываю большой интерес и любовь к русской культуре. Город Санкт-Петербург с его архитектурой, великолепными зданиями и музеями стал важным эмоциональным событием для меня», — подчеркнул Файнс.

Напомним, кинокартина «Белая ворона», посвященная творчеству известного советского, французского и британского балетмейстера Рудольфа Нуриева попал в конкурсную программу Токийского международного кинофестиваля.

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