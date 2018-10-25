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В Москве состоится концерт «Галине Вишневской посвящается…»

Культура

Это день рождение великой оперной певицы

В Москве состоится концерт «Галине Вишневской посвящается…»
Иллюстрация: Pochta.ru
Почтовая марка с изображением Галины Вишневской. Россия, 2014 год

Москва, 25 октября 2018, 15:05 — REGNUM  25 октября в день рождения великой певицы в Концертном зале имени П. И. Чайковского состоится концерт «Галине Вишневской посвящается…». В этот вечер на прославленную сцену поднимутся выпускники Центра Оперного Пения — ныне солисты ведущих театрах России: Большого театра, Новой оперы, Музыкальный театр им. К. С. Станиславского, Екатеринбургский театр оперы и балета и других. В сопровождении оркестра Центра Оперного Пения Галины Вишневской под управлением дирижера Александра Соловьева артисты Екатерина Миронычева, Ирина Морева, Мария Пахарь, Александр Алиев, Олег Долгов, Станислав Мостовой и другие исполнят арии из опер русских и зарубежных композиторов.

Напомним, что VII Международный конкурс оперных артистов Галины Вишневской, запланированный на октябрь 2018 года, перенесен на июнь 2019.

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Культурная хроника
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