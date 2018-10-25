Ожидания СМИ не оправдались: аукцион Бэнкси в Париже прошел спокойно

Париж, , 10:44 — REGNUM Художник стрит-арта Бэнкси не повторил «свою выходку» на парижском аукционе, многие из его работ не только остались нетронутыми, но были распроданы дешевле, чем обычно, несмотря на большие ожидания СМИ, сообщает Agence France Presse.

После «выходки» Бэнкси на лондонском аукционе, где после продажи «Девочки с воздушным шаром» картина самоуничтожилась на глазах у присутствующих, атмосфера перед парижским аукционом была напряженной.

Интерес к парижскому аукциону возрос: было подано 300 заявок на регистрацию, 3500 печатных каталогов. Журналистов, которые хотели попасть на аукцион, было также много, как и потенциальных покупателей.

Лучшей сделкой на аукционе в Париже стала продажа картины «Стоп и поиск» за 65 тыс. евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бэнкси опубликовал в соцсети ролик подготовки к уничтожению картины «Девочка с воздушным шаром». На видео показана вся хронология событий — от конструирования рамы картины до полного уничтожения изображения.

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