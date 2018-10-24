В преддверии Хэллоуина в кинотеатры вернутся культовые фильмы ужасов

Москва, , 09:44 — REGNUM В преддверии Хэллоуина на большие экраны возвращаются киноленты «Суспирия» Дарио Ардженто, «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина и «Ребенок Розмари» Романа Полански. Показ культовых фильмов ужасов проектом «Иноекино» начинается сегодня, 24 октября, в Москве, а с 26 октября — в Санкт-Петербурге и Новосибирске.

«Суспирия»

Сюжет фильма основан на реальной истории супруги Ардженто, чья бабушка в пятнадцать лет сбежала из частной музыкальной школы, где помимо игры на фортепиано учеников знакомили с законами черной магии. В картине сюрреализм, свойственный европейской традиции хорроров, соединяется с детективной интригой и заставляет зрителя почувствовать себя убийцей.

«Изгоняющий дьявола»

Дебют Фридкина снят по мотивам романа Уильяма Питера Блэтти, который отталкивался от реального случая экзорцизма 14-летнего Роланда Доу. Картина укореняет мистическую проблему в повседневной нормальности современного счастливого семейства. «Изгоняющий дьявола» был номинирован на десять премий «Оскар», включая номинацию за лучший фильм года, и получил две из них.

«Ребенок Розмари»

Эта лента стала первым фильмом Полански, снятым в США, и его первой попыткой экранизации литературного произведения — одноименного романа Айры Левина. Картина рассказывает о молодой супружеской паре, которая переезжает в новую квартиру и знакомится с эксцентричными соседями. «Ребенок Розмари» занимает 9 место в списке 100 самых остросюжетных американских фильмов за 100 лет по версии AFI.

Показ фильмов пройдет в кинотеатрах «Каро 11 Октябрь» (Москва), «Аврора» (Санкт-Петербург) и «Победа» (Новосибирск). Все картины покажут в оригинале с русскими субтитрами.

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