Netflix объявил о закрытии сериала «Люк Кейдж»

Вашингтон, , 19:16 — REGNUM Netflix решила закрыть сериал «Люк Кейдж», остановившись на двух сезонах, сообщает 20 октября Kinoafisha.info.

«К сожалению, «Люк Кейдж» Marvel с третьим сезоном не вернется. Мы в Marvel и Netflix благодарны шоураннеру, сценаристам, касту и съемочной группе, которые на протяжении двух сезонов дарили жизнь Герою Гарлема, и всем фанатам, которые поддерживали сериал», — говорится в совместном заявлении Netflix и Marvel.

Ранее корпорация прекратила съемки другого сериала «Железный кулак», при этом глава организации Тед Сарандос уверял поклонников вселенной Marvel, что другие сериалы закрывать не планируется.

Напомним, Люк Кейдж является вымышленным персонажем комиксов, выпущенным американской компанией Marvel. Суперспособностью данного персонажа является неуязвимость для любого оружия, кроме адаментиевого.

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