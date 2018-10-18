Пиксель-арт и киберпанк: новая манга от российского автора

Санкт-Петербург, , 17:34 — REGNUM Российский комиксист Тимофей Мокиенко, известный по своему комиксу «Аврора: другая история» представил свою новую работу. Грядущий проект автора станет мангой в стилистике киберпанк, сообщает Тимофей в своей официальной группе «Вконтакте».

"Идеальная Служба Доставки — манга, повествующая о буднях самой обыкновенной курьерской службы в мире утопического киберпанка, каким его представляли художники начала 90х. И компы. Много ретро-компов!Сейчас я активно работаю над сценарием и раскадровкой, так что пока что я могу порадовать вас лишь логотипом. В манге будут сочетаться традиционный рисунок в стиле Gunsmith Cats или Hyper Police и пиксель-арт», — сообщает автор в анонсе своего нового комикса.

Дата выхода проекта ещё не озвучена, однако автор заверил, что в ближайшее время поделиться с читателями подробностями визуального стиля своего комикса.

Первой серьёзной работой, принёсшей автору известность, стал комикс «Аврора: другая история», написанный в дуэте с художником Марией Конопатовой. Комикс вышел в двух томах, авторы заверили, что продолжения истории не будет.

В 2018 году запланировано немало изданий российских комиксов. Одним из недавних крупных релизов стала манга от художницы из РФ Олеси Холодчук «Инопланетные истории», первый выпуск которой уже вышел. История манги рассказывает о приключениях инопланетных существ, населяющий галактическую систему Си. Другим ярким анонсом стала Terra Incognita от известного российского комиксиста Аскольда Акишина. История, рассказанная без слов, лишь с помощью визуального повествования была выпущена издательством «Бумкнига».

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