Режиссёр «Тихого места» рассказал о том, кто сыграл в фильме монстров

Нью-Йорк, США, , 12:36 — REGNUM Режиссёр «Тихого места» Джон Красински признался журналистам, что это он сыграл монстров в фильме ужасов «Тихое место». Об этом 18 октября сообщил портал Cinema Blend.

Режиссёр рассказал, что когда создатели спецэффектов спросили его о том, как должно двигаться существо, он попытался объяснить им, как он видит его поведение. В итоге Красински было предложено самому сыграть монстров и он, недолго думая, согласился. Впоследствии на шоу Джимми Киммела зрителям продемонстрировали фотографию, на которой режиссёр был запечатлён в образе.

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Напомним, в центре повествования фильма «Тихое место» находится семья, выжившая после нападения на Землю опасных существ, которые способны ориентироваться только по звуку. Люди вынуждены жить в полной тишине, потому что любой звук способен привлечь чудовищ.

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