«Зимние братья» – изолированное безвременье на большом экране

Москва, , 11:05 — REGNUM В двадцати крупнейших городах России сегодня, 18 октября, стартует прокат полнометражного дебюта Хлинюра Палмасона «Зимние братья», организованный проектом «Иноекино».

Картина рассказывает о двух братьях, работающих на заводе при известняковой шахте. Эмиль продаёт товарищам нелегальный самогон, произведенный из украденных с завода химикатов. Когда один из рабочих серьезно заболевает, подозрение падает на мужчину. На этом неприятности не заканчиваются: из-за нереализованной страсти к девушке Эмиль ссорится со страшим братом Йоханом. Всё это становится причиной страха и агрессии, которые таились внутри, казалось бы, благополучного мира.

Премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Локарно в 2017 году, где он завоевал награды «Лучшая мужская роль», «Лучший европейский фильм», а также Приз молодежного и экуменического жюри.

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