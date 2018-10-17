Реставрацию «Ночного дозора» Рембрандта покажут в прямом эфире

Амстердам, , 04:08 — REGNUM Картина голландского художника Рембрандта «Ночной дозор», которая находится в Государственном музее в Амстердаме, будет отреставрирована, а за процессом смогут пронаблюдать все желающие в режиме онлайн, заявил директор музея британской газете The Guardian.

Он сообщил, что за реставрацией картины могут понаблюдать как посетители музея, так и все желающие посредством интернет-трансляции. Отмечается, что живая трансляция реставрации полотна является крупнейшим в истории мероприятием такого толка.

«За консервацией сможет посмотреть любой человек, неважно кто он и что он собой представляет», — заявил экс-глава музея.

Напомним, картина голландского художника Рембрандта Харменса ван Рейна «Ночной дозор», также известная под названием «Выступление стрелковой роты капитана Франса Баннинга Кока и лейтенанта Виллема ван Рёйтенбюрга», была написана в 1642 году.

Картина была обнаружена искусствоведами только в XIX веке. Она долгое время провисела в различных залах и успела покрыться слоем копоти, из-за чего возникало ощущение, что действие картины происходит ночью. Однако после реставрации в 1947 году и расчистки копоти выяснилось, что сцена, изображенная голландским художником, происходит днем.