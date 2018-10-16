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МГУ издаст антологии казахской литературы на русском языке

Культура

В проекте примет участие Московская городская организация союза писателей

Москва, 16 октября 2018, 15:12 — REGNUM  Национальная комиссия Казахстана по реализации программы «Рухани жангыру» и российские партнеры проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» подписали меморандум о сотрудничестве, сообщает 16 октября агентство «Казинформ».

В рамках соглашения издания «Антологии современной казахской прозы» и «Антологии современной казахской поэзии» будут переведены при поддержке издательского дома Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. В проекте также примет участие Московская городская организация союза писателей.

Отметим, в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» сборник образцов современной казахской литературы переводится на шесть языков ООН.

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