В Воронеже установлен памятник архитектору Николаю Троицкому

Воронеж, , 09:28 — REGNUM Памятник выдающемуся архитектору Николаю Троицкому торжественно открыт в Воронеже, на территории жилого массива «Олимпийский», 15 октября, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области. В церемонии приняли участие губернатор Александр Гусев, внучка архитектора Татьяна Образцова, а также председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, депутат Воронежской облдумы Евгений Хамин.

«Николай Владимирович Троицкий — человек, который не только сделал город современным, он сделал все, чтобы Воронеж стал самобытным и красивым. Безусловно, это удалось, и мы видим, каким замечательным наш город является на сегодняшний день. Мы сегодня собрались по замечательному поводу — открытие памятника, он не первый у нас в городе, один уже существует, но как памятник педагогу, а здесь все-таки памятник именно архитектору. Очень надеюсь на то, что архитекторы, которые сегодня здесь присутствуют, будут верны традициям Николая Владимировича и сделают все, чтобы центральная часть города приобрела более весомый статус города столичного, так как мы столичный город, столица Центрального Черноземья», — сказал на церемонии открытия памятника Александр Гусев.

Памятник Николаю Троицкому из бронзы и камня создан комбинатом «Скульптура» Санкт-Петербургского союза художников и лично Альбертом Чаркиным, выдающимся современным скульптором, который полностью проработал концепцию и модель памятника. Сам Чаркин завершить монумент не успел, он скончался в 2017 году, работу над памятником заканчивали учитель Чаркина Григорий Ястребенецкий и ученик Павел Шевченко.

Николай Владимирович Троицкий (1900−1984) — легендарный воронежский архитектор, именно он занимался реконструкцией практически полностью разрушенного после войны города, участвовал в создании его первого послевоенного генерального плана. В числе проектов Троицкого — здание ЮВЖД, жилой дом «гармошка» на Карла Маркса, надстройка здания Коммерческого банка (сегодня — Дворец бракосочетаний), здание инженерно-строительного института (ВГАСУ).