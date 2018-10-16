В Петербурге открывается выставка к столетию библиографической службы РНБ

Санкт-Петербург, , 09:19 — REGNUM 16 октября в зале Корфа Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге открывается выставка «Спроси библиографа». Она посвящена столетию создания первого в России библиографического структурного подразделения — Центрального справочного бюро Публичной библиотеки.

Впервые выставка наглядно представит работу библиографов — специалистов, в течение многих десятков лет помогавших найти нужную книгу.

В центре внимания экспозиции — главное направление деятельности Информационно-библиографического отдела РНБ: ответы на вопросы читателей за 100 лет его работы. По представленным материалам можно судить, как изменялись интересы общества за многие годы. На выставке можно увидеть интересные экспонаты, в частности библиографические работы для проекта Максима Горького «История фабрик и заводов» (1933 г.), запросы известных читателей Публичной библиотеки — деятелей науки и культуры Юрия Тынянова, Лидии Чуковской, Григория Гуковского и других. Посетители выставки увидят справки, выполненные по запросам граждан и организаций во время Блокады Ленинграда, ведь библиотека ни на день не прекращала своей работы.

Выставку дополнят библиографические пособия и электронные ресурсы, с помощью которых сегодня можно находить любую информацию.