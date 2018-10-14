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В Петербурге открывается Международный балетный конкурс «Ваганова-Prix»

Культура

В нем примут участие молодые балерины и танцовщики из 20 стран

В Петербурге открывается Международный балетный конкурс «Ваганова-Prix»
Эдгар Дега. Перед экзаменом. 1880

Санкт-Петербург, 14 октября 2018, 11:17 — REGNUM  14 октября в Санкт-Петербурге стартует VIII Международный балетный конкурс «Ваганова-Prix». Смотр памяти блестящей русской балерины и выдающегося педагога Агриппины Вагановой учрежден Академией русского балета им. А.Я.Вагановой при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

В первом туре, который пройдет в стенах прославленного Академии на улице Зодчего России, примут участие 63 юных танцовщика из 20 стран. Молодые люди, возраст которых не должен превышать 18,5 лет, как правило, студенты различных специальных училищ и вузов. Во втором туре, уже в Эрмитажном театре, участники должны будут показать сцены из репертуара Вагановой («Баядерка», «Раймонда», «Жизель», «Пахита», «Спящая красавица»). 20 октября в Мариинском театре состоится гала-концерт лауреатов.

Международное жюри конкурса возглавила бывшая прима Мариинского театра, народная артистка СССР Ирина Колпакова.

Балетный конкурс им. Вагановой был возрожден в 2006 году после небольшого перерыва ректором Академии балета В Санкт-Петербурге Николаем Цискаридзе. Его победителями в разное время были такие замечательные артисты как Ульяна Лопаткина, Светлана Захарова, Андриан Фадеев, Вадим Мунтагиров, Элеонора Севенард и многие другие.

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Культурная хроника
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