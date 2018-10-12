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Известные голливудские актёры озвучивают новый мультсериал gen:LOCK

Культура

Первый эпизод сериала выйдет 26 января 2019 года

Остин, США, 12 октября 2018, 16:41 — REGNUM  Компания Rooster Teeth выложила новый трейлер мультсериала gen: LOCK на своём официальном YouTube-канале. Видеоролик знакомит зрителей с действующими героями сериала. В роли актёров озвучивания проекта были замечены действующие голливудские звёзды: Мейси Уильямс, Майкл Б. Джордан, Дэвид Теннант и другие.

gen:LOCK — американский мультсериал, стилизованный под аниме. Сюжет проекта рассказывает о юных пилотах человекоподобных боевых роботов, способных спасти мир в надвигающейся войне. Сериал написан Греем Хаддоком для компании Rooster Teeth. Хаддок признался, что при создании истории вдохновлялся культовыми аниме-сериалами, такими как: «Призрак в доспехах», «Гандам» и др. Первым утверждённым актёром для нового мультсериала стал Майл Б. Джордан, которому отведена роль Джулиана Чейза — главного героя истории.

Компания Rooster Teeth была основана в 2003 году. Популярность ей принесли мультсериалы, самые популярные из которых: RWBY, Nomad of Nowhere и детское телешоу Camp Camp. Также компания сняла несколько фильмов с реальными актёрами и запустила несколько интернет-каналов.

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