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Певицу Аниту Цой экстренно прооперировали

Культура

Цой не стала отменять свои выступления из-за госпитализации

Москва, 11 октября 2018, 04:57 — REGNUM  Российская певица Анита Цой была госпитализирована и экстренно прооперирована за два дня до концерта в Ташкенте, сообщает МК.

По словам певицы, сначала она почувствовала боль в животе и подумала, что отравилась. Однако боли усилились и ей пришлось обратиться к врачам. Причиной болей оказался камень в желчном пузыре размером в 7 миллиметров.

«Представляете, если измерять в бриллиантах, то это целых два карата получается», — добавила артистка.

Цой не стала отменять свои выступления из-за госпитализации, поэтому 9 октября уже дала концерт в Ташкенте. Следующий концерт Анита Цой проведет 12 октября в Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября российский актер и народный артист России Николай Караченцов был госпитализирован с двусторонним воспалением легких. По словам его супруги, актера лечат большим количеством антибиотиков, чтобы остановить воспаление.

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