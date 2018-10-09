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В Китае обращаются к древней истории Великого Шелкового пути

Культура

Повествующий об этом анимационный сериал будет переведен на иностранные языки

Пекин, 9 октября 2018, 22:49 — REGNUM  На телеэкраны в Китае вышел исторический анимационный серил «Легенда о Шелковом пути», рассказывающий о событиях, которые происходили вдоль маршрута Шелкового пути во времена древности, сообщает 9 октября Синьхуа.

В первых двух частях сериала повествуется о продвижении Шелкового пути с Востока на Запад соответственно по суше и по морю. Героями этих сериалов стали исторические фигуры императорского посланника Чжан Цяна (середине II в. до Р.Х.) и мореплавателя Ван Даюаня (рубеж XIII и XIV вв. от Р.Х.).

Комментируя важность сериала, председатель правления Китайской международной телевизионной корпорации (CITVC) Сюэ Цзицзюнь отметил весьма интересный показ разнообразных условий контактов древнего Китая с зарубежными странами.

Для распространения в странах, расположенных вдоль «Пояса и пути», фильм переведут на английский и арабский языки.

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«Новый шелковый путь»
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