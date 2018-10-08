«Собибор» Константина Хабенского включён в список претендентов на «Оскар»

Москва, , 20:58 — REGNUM Фильм Константина Хабенского «Собибор» вошёл в список из 87 претендентов на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», сообщили 8 октября организаторы кинопремии.

Также в данной номинации представлены белорусская кинолента «Хрусталь» режиссера Дарьи Жук и украинский фильм «Донбасс» Сергея Лозницы, сообщает РИА «Новости».

Окончательно в число номинантов войдут только пять картин. Их названия станут известны в конце января. Вручение наград победителям состоится на 91-й церемонии «Оскара» 24 февраля 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, фильм «Собибор» является режиссёрским дебютом Константина Хабенского. В картине повествуется о восстании в нацистском концлагере в 1943 году, которое возглавил советский офицер Александр Печерский.

В начале сентября фильм был выдвинут на соискание премии Американской киноакадемии российским оскаровским комитетом.

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