В Москве проходит японская выставка эпохи Эдо: фоторепортаж

Москва, , 16:27 — REGNUM В Москве проходит выставка «Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо» — одно из главных событий перекрёстного года России и Японии. 3 октября стартовала вторая часть экспозиции, желающие увидеть исторические полотна могут попасть в Пушкинский музей без очереди: для этого нужно прийти на выставку в кимоно, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Посетителей в исконной японской одежде будут пускать на выставку через служебный вход.

Отметим, работы японских мастеров можно рассматривать часами: настолько тонко и тщательно проработаны детали гравюр.

«На ширмах запечатлены какие-то важные события, сцены повседневной жизни. Черта эпохи Эдо — изображения жанровой сцены повседневной жизни частного человека. Везде роспись означает благопожелания, связанные с процветанием и долголетия. Живопись была цветная и монохромная, важно было показать цветы и птицы характерные для каждого времени года», — подчеркнула куратор выставки Айнура Юсупова.

Напомним, вставка в ГМИИ им. А.С. Пушкина проходит в два этапа: с 4 по 30 сентября и с 3 по 28 октября. Ротация произведений вызвана хрупкостью работ, так как живопись выполнена на бумаге и шелке: материал требует строгих условий хранения и экспонирования. Согласно установленным в Японии стандартам, подобные произведения не могут быть представлены в выставочных залах свыше четырёх недель.

Желающие приобщиться к искусству также смогут послушать специализированные лекции: так, 11 октября в ЦЭВ «Мусейон» пройдёт лекция «Техника традиционной японской гравюры укиё-э», на которой художники мастерской Такахаси продемонстрируют процесс создания гравюры на примере одной из самых известных работ Кацусики Хокусая, японского мастера эпохи Эдо, «Большая волна в Канагаве» из серии «Тридцать шесть видов Фудзи».

16 октября состоится курс «Великие мастера японской гравюры», посвященная японской гравюре второй половины XVIII — середины XIX века, так называемого золотого века укиё-э. 23 октября можно будет послушать лекцию «Моды и модники эпохи Эдо», где покажут основные составляющие японского мужского и женского костюма. На 30 октября намечена гастрономическая лекция.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в экспозиции представлено 135 работ ведущих мастеров японской живописи и гравюры различных традиционных школ. Многие из них стали знаковыми в истории искусства Японии и редко покидают пределы страны. Билет на выставку можно приобрести онлайн или в кассе музея.

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