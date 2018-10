ABBA с новой песней – уже в декабре!

Стокгольм, , 09:38 — REGNUM Они такой же шведский бренд как Нобелевская премия. Даже круче. Потому что в своё время шведский квартет ABBA, в котором были две красотки и два милых парня, взорвали музыкальный мир, записав десяток абсолютных хитов. Их до сих пор исполняют в ванной чаще других. А потом ABBA распались, что логично — money, money, money.

Но за деньги можно собраться вновь. В мире, где с классными новинками музыки туго, а кино устало от ремейков, реюнионы — вещь востребованная. Вот и ABBA воссоединились: Агнета, Бьорн, Анни-Фрид, Бенни. Аплодируем! 36 лет ведь прошло.

И пусть они стары, и пусть задница у Агнеты уже не та, но ABBA — это всегда интересно.

В интервью Evening Standard Бьорн Ульвеус рассказал, что группа вчетвером ударно поработала в студии, и, возможно, записанного материала хватит на целую пластинку. «Мы не собирались вместе в студии с начала восьмидесятых, — ностальгирует Бьорн. — Мы стояли в этой знакомой обстановке, смотрели друг на друга, и уже через 15 секунд всё вернулось. Это было потрясающе!«

Готово уже четыре полноценных песни. А в декабре этого года на ВВС состоится премьера первого сингла I Still Have Faith In You.

Одна беда — концертов от воссоединённых ABBA не будет. Впрочем, для чего на них смотреть? Тем более, сейчас, спустя столько лет. ABBA надо слушать. Снова и снова.