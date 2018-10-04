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Полный духаст весной: Rammstein выпускают новый альбом

Культура

Они не забыли, как играть рок

Полный духаст весной: Rammstein выпускают новый альбом
Ren
На концерте Rammstein

Берлин, 4 октября 2018, 09:29 — REGNUM  Этого ждали — и они не обманули надежд поклонников, убойные рокеры из Германии. Пока фанаты слушали классику вроде Du hast и Links 2 — 3 — 4 и укачивали детей под Mutter, Rammstein записывали новый альбом. Напомню, последняя их студийная работа под названием Liebe ist für alle da вышла аж в 2009 году. И вот спустя 10 лет — мы, возможно, дождёмся! Весной 2019 года Rammstein представляют новую пластинку.

Во всяком случае, так пообещал гитарист культовой группы Пауль Ландерс. Для этого все участники Rammstein наконец-таки объединились в одно целое. «Мы хотим, чтобы он звучал как альбом группы, а не как совокупность материала, сыгранного отдельными музыкантами. Не знаем, какую форму всё обретёт в итоге, но основная идея такова: при прослушивании этот альбом ассоциируется с тем, как мы звучим на концертах», — поделился впечатлениями и планами Ландерс.

Меж тем на концертах Rammstein уже играют новую песню, известную пока под названием Ramm 4.

regnum author Платон Беседин
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Музыкальная хроника
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