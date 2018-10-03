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Вышел второй трейлер мультфильма «Человек-паук: через вселенные»

Культура

Сценарий к картине написали Фил Лорд и Кристофер Миллер

Лос-Анджелес, США, 3 октября 2018, 09:41 — REGNUM  В сети появился новый трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные», главным героем в котором станет Майкл Моралез, хорошо известный поклонникам комиксов. Ролик был опубликован 2 октября на YouTube-канале SonyPicturesRU.

Над созданием картины работали аниматоры Боб Персикетти, Пётр Ремсей и Родни Ротман. Сценарий к картине написали Фил Лорд и Кристофер Миллер, известные зрителям по фильмам «Лего» и «Мачо и ботан». Они же выступили в качестве продюсеров.

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Напомним, в новом фильме фанатам Человека-паука покажут множество версий этого персонажа. Все они попали в мир Майлза Моралеса и не могут вернуться домой из-за козней суперзлодеев.

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