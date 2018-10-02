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В Петербурге открывается Фестиваль духовых оркестров «Брасс-осень»

Культура

На нем выступит и квинтет профессоров американских университетов Brass Arts Quintet

Санкт-Петербург, 2 октября 2018, 10:43 — REGNUM  Со 2 по 7 октября в Санкт-Петербурге будет проходить Международный музыкальный фестиваль «Брасс-осень». В этом году организаторы посвятили его 300-летию знаменитого Невского проспекта. Именно 2 октября 1718 года было открыто сквозное движение от Адмиралтейства до Александро-Невской лавры. Символично, что и все главные концерты праздника пройдут в залах, находящихся на Невском проспекте — во Дворце Белосельских-Белозерских, Шереметевском и Итальянском дворце, в Российской национальной библиотеке, в Доме актера, а также в традиционном для фестивальных бэнд-шоу программ концертном зале «Аврора». В них и пройдут программы музыкального форума — «Легенды Петербурга», «Романтика классики и джаза», «Легенды Трубачей», также заявлены две премьеры в жанре бэнд-шоу — «Смышлёные Коты» и «Вперёд, Котёнок!». Кроме, уже полюбившихся поклонникам духовой музыки петербургских коллективов, на сцену поднимутся и такие любопытные ансамбли как молодежная группа из Италии Five T Brass и квинтет профессоров университетов Тенесси и Западной Каролины США Brass Arts Quintet.

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Культурная хроника
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