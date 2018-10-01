Белорусский фильм впервые за 20 лет выдвинут на «Оскар»

Минск, , 17:42 — REGNUM Белоруссия впервые за 20 лет выдвинула фильм собственного производства на соискание премии Американской киноакадемии «Оскар». Об этом сегодня, 1 октября, сообщает БЕЛТА.

Оскаровский комитет Белоруссии принял решение выдвинуть на соискание премии Американской киноакадемии фильм «Хрусталь» режиссёра Дарьи Жук. В комитете уверены, что картина полностью соответствует критериям Американской академии кинематографических искусств и наук.

Картина выдвинута в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Фильм Дарьи Жук рассказывает о девушке-диджее, которая живет в Минске и мечтает переехать в американский город Чикаго. Однако, при оформлении документов на визу она допускает ошибку, из-за чего ей приходится провести целую неделю в маленьком заводском городке, жители которого крайне далеки от «нонконформистского свободного духа».