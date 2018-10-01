«Не навреди»: что пришлось изменить в законе о господдержке кинематографии

Москва, , 03:59 — REGNUM Закон, который должен был поддержать кинематографию в России, оказался примером того, как поспешные законодательные формулировки могут навредить той области, которую призваны улучшить. О том, какова ситуация с законом о прокатных удостоверениях, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Марина Александрова.

Принятый в августе Федеральный закон «О государственной поддержке кинематографии в Российской Федерации» должен был вступить в силу 1 ноября 2018 года. Но при ближайшем рассмотрении нормативы, прописанные в этом законе, оказались настолько непродуманными (особенно в части проведения кинофестивалей), что могли бы буквально зачистить поле от всяких перспективных инициатив, оставив только шикарные «краснодорожечные» фестивали.

Нашлись люди — как кинематографисты, так и депутаты — которые не поленились пристальнее присмотреться к новому закону. Поправки были сформулированы и спешно внесены в конце сентября. Но как и бывает с конструкциями, которые приходится «улучшать на лету», и этот закон не достиг, пр-видимому, совершенства, хотя наиболее крупные дыры в нем оказались заткнуты. Например, теперь можно будет оставить в живых малые фестивали, зачастую становящиеся первой ступенькой для талантливых работ и малоизвестных авторов.

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