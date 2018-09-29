Музыкант сэр Пол Маккартни написал книгу для детей

Лондон, , 12:21 — REGNUM В непривычном для себя амплуа детского писателя выступил британский музыкант сэр Пол Маккартни. Об этом он сообщил накануне в своём Twitter.

«Я написал новую книжку с картинками. Она называется «Привет, дедуля!» Почему? Ну… у меня восемь внуков…», — так написал Маккартни в соцсети.

Автор пояснил, что книгу смогут читать дедушки всего мира своим внукам перед сном. В книге рассказывается о приключениях дедушки-волшебника и его четверых внуков.

Маакартни отметил, что идея создания книги пришла к нему после того, как один из внуков стал называть его «дедуля».

Книга будет опубликована в сентябре следующего года издательствами PuffinBooks в Великобритании и Random House в США. Иллюстрации к книге выполнены канадской художницей Кэтрин Дерст.

Стоит отметить, что это не первый писательский опыт у Маккартни. В 2005 году он, в соавторстве с писателем Филипом Арда и мультипликатором Джеффом Данбаром выпустил детскую книгу на экологическую тему «Высоко в облаках».