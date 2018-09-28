В Санкт-Петербурге открылся Форум театральных менеджеров «Место действия»

Санкт-Петербург, , 14:17 — REGNUM С 28 сентября по 2 октября в Санкт-Петербурге будет проходить II Форум театральных менеджеров «Место действия». Директора театров, руководители отделов развития и PR, независимые продюсеры обсудят вопросы финансирования и организации театральный проектов, привлечения зрителей, создания брендов и событий, работы со СМИ. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства культуры РФ.

В числе главных действующий лиц форума — генеральный директор Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» Мария Ревякина, директор Театра Вахтангова Кирилл Крок, арт-директор Центра имени В. Мейерхольда Елена Ковальская, режиссер и драматург Николай Коляда и многие другие.

Среди выступлений специалисты обращают внимание на доклады художественного руководителя «Коляда-театра» Николая Коляда (Екатеринбург) «Как прожить частному театру в провинции», основателя независимого театрального проекта «Pop-up театр» Семена Александровского «Квартирный вопрос: как сделать театр в одной отдельно взятой питерской коммуналке», SMM-специалиста Дмитрия Фердмана о продвижении театра через онлайн-медиа».