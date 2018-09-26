Переплетение форм и нехватка счастья – новые выставки в галерее «Борей»

Санкт-Петербург, , 14:12 — REGNUM В галерее «Борей» открылись сразу две выставки: «Тёмные личности» Дмитрия Солнцева и «Бедные люди» Марьи Бураго. Экспозиции продлятся до 6 и 13 октября соответственно.

Выставка «Тёмные личности» состоит из нескольких десятков «лиц» различных размеров, выполненных художником в смешанных техниках живописи, графики и коллажа на дереве, холсте и бумаге, что создаёт эффект многозначности. Творчество Дмитрия Солнцева открыто для интерпретаций — зритель может увидеть маски хоккейных вратарей и мексиканских борцов рестлинга, физиономии героев комиксов, макияж музыкантов глэм-рок группы «Kiss», боевой или шутовской раскрас и древние татуировки… Сам художник находит вдохновение в атласах по раскраске лиц актеров классической пекинской оперы, где по комбинации цветов, линий и орнаментов знаток распознает того или иного персонажа, его характер и состояние.

Дмитрий Солнцев — петербургский художник и дизайнер. Основной мотив его творчества — прихотливые переплетения телесных и пространственных форм. В 1990-х Солнцев участвовал в ежегодных выставках Санкт-Петербургского союза художников. В 2014 году он устроил три персональные выставки в Москве, Петербурге и Гамбурге, а спустя три года организовал еще одну персональную выставку — «Опыты тавтологии в поисках смысла».

На выставке Марьи Бураго «Бедные люди» представлены живописные работы. Художница отмечает, что люди на её картинах бедны не буквально, а как биологический вид, которому постоянно чего-нибудь не хватает для ощущения счастья. Впрочем, это ощущение «нехватки» стало двигателем прогресса и основой нашей цивилизации, считает автор. Марья признаётся, что, если бы была смелее, назвала бы свою экспозицию «Доброжелательный соглядатай».

Марья Бураго родилась в Москве в 1968 году, окончила Московский архитектурный институт. Художница с детства увлекалась живописью. Помимо этого, Марья работала в археологии и оформляла интерьеры. Сейчас она преподает живопись.

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